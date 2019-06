Die Toronto Raptors haben erstmals die NBA-Meisterschaft gewonnen.

Das kanadische Basketball-Team besiegte den Titelverteidiger Golden State Warriors aus dem kalifornischen Oakland. Die Mannschaft aus Toronto um Superstar Kawhi Leonard gewann das sechste Finale mit 114 zu 110. Damit entschied sie die Finalserie mit 4 zu 2 für sich.



Es ist das erste Mal in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, dass ein Team aus Kanada den Titel geholt hat. In Toronto feierten tausende Menschen in der Nacht auf den Straßen mit einem Feuerwerk.