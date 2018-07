Nach den Schüssen in Toronto hat die kanadische Polizei den Schützen identifiziert.

Es handele sich um einen 29-Jährigen aus Toronto. Sein Name wurde mit Faisal H. angegeben. Nach Angaben seiner Familie litt er unter ernsten psychischen Problemen, die er trotz Medikamenten und Therapien nicht in den Griff bekommen habe. - Er soll am Sonntag Abend zwei Menschen erschossen und 13 weitere verletzt haben. Anschließend starb er bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Das Tatmotiv ist laut Polizei noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.