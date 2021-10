Der britische Premierminister Johnson hat zum Abschluss des Parteitags seiner Konservativen einen grundlegenden Wandel in der Wirtschaft des Landes versprochen.

Ziel seien höhere Löhne, höhere Produktivität, höheres Wachstum und niedrigere Steuern, sagte Johnson in einer Rede zum Abschluss der Delegiertenkonferenz der Tories. Er räumte zugleich Probleme durch den derzeitigen Fachkräftemangel in Großbritannien ein. Forderungen nach einer Lockerung der nach dem Brexit verschärften Einwanderungsregeln erteilte er aber eine Absage. Man werde nicht mehr auf das Mittel unkontrollierter Einwanderung zurückgreifen, betonte der Premierminister.



Der Fachkräftemangel hat in seinem Land unter anderem zu Treibstoffmangel an den Tankstellen, leeren Supermarktregalen und Engpässen in den Schachthöfen geführt.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.