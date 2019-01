Der britische Abgeordnete Hands von den Konservativen fordert von der EU-Kommission ein Entgegenkommen im Brexit-Streit.

Brüssel habe Großbritannien mit dem bisherigen Vertragsentwurf übervorteilt, sagte der Tory-Politiker im Deutschlandfunk. Insbesondere die Backstop-Regelung für eine dauerhaft offene Grenze zu Irland müsse entweder ganz herausgenommen oder befristet werden. Hands betonte, er sei zwar gegen einen harten Brexit, aber in Großbritannien gebe es inzwischen viele Befürworter. Ein Austritt ohne Vertrag hätte den Vorteil, dass die Gespräche wieder bei Null anfangen könnten.



Der Unterhändler der Europäischen Union, Barnier, stellte indes klar, dass an den Vereinbarungen nichts mehr verändert wird. Das ausgehandelte Abkommen sei der einzig mögliche Scheidungsvertrag, sagte Barnier in einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen. Aus seiner Sicht ist der Streit um die Gestaltung der Grenze in Irland zudem "nicht die zentrale Frage". Barnier zeigte sich zuversichtlich, dass es noch eine Einigung geben wird. Einige Abgeordnete im britischen Unterhaus wollen die Intitiative ergreifen.

Sony verlagert Firmensitz von Großbritannien in die Niederlande

Der japanische Elektronikkonzern Sony verlagert wegen des Brexit seinen europäischen Firmensitz von Großbritannien in die Niederlande. Sony Europe werde ab März von Amsterdam aus geleitet, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Ziel sei es, umständliche Zollprozeduren zu vermeiden. Die britischen Angestellten sollen aber weiter in London für die Firma arbeiten können. Die Reederei P & O gab unterdessen bekannt, dass ihre Kanalfähren künftig unter der Flagge Zyperns fahren werden.