In Großbritannien ist der frühere Außenminister Johnson auch aus der dritten Wahlrunde zum Vorsitz der konservativen Partei als Sieger hervorgegangen.

Der Brexit-Hardliner erhielt 143 von 313 Stimmen der Tory-Abgeordneten. In die nächste Wahlrunde zogen auch Außenminister Hunt, Umweltminister Gove und Innenminister Javid ein. Die wenigsten Stimmen erhielt Entwicklungshilfeminister Stewart und schied damit aus. Die Zahl der Bewerber soll heute in weiteren Wahlgängen auf zwei reduziert werden. Die endgültige Entscheidung treffen dann bis Ende Juli in einer Stichwahl die Parteimitglieder.



Der nächste Vorsitzende wird auch neuer Premierminister und tritt damit die Nachfolge der scheidenden Amtsinhaberin May an.