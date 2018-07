In Deutschland ist am Abend eine totale Mondfinsternis zu beobachten gewesen. Sie begann um 21.30 Uhr und dauerte insgesamt 103 Minuten. Damit war sie die längste in diesem Jahrhundert. In einigem Abstand vom Mond entfernt war auch der Mars so groß und rot zu sehen wie zuletzt vor 15 Jahren. In vielen Landesteilen herrschte ungetrübte Sicht.

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben - und wenn Mond, Erde und Sonne genau auf einer Linie stehen. Auf dem Mond selbst findet zugleich eine totale Sonnenfinsternis statt, die von der Erde verursacht wird. "Mofis" (analog zu "Sofi" für Sonnenfinsternis) sind selten, obwohl alle 29,5 Tage Vollmond ist. Meistens läuft der Mond über den Erdschatten hinweg oder unter ihm hindurch.



Diesmal dauerte die Mondfinsternis über 100 Minuten. Von Deutschland aus gesehen begann sie faktisch schon mit dem Aufgang des Mondes. Weil die Sonne die Erdatmosphäre wie ein Scheinwerfer durchleuchtet, wird Licht in den Schatten gelenkt. Sein blauer Anteil wird dabei komplett gestreut, und das rote Licht bleibt übrig - wie bei Auf- und Untergängen der Sonne. Auf diese Weise entsteht der Effekt des "Blutmondes" entstehen. Wenn viel Staub in der Lufthülle ist - zum Beispiel durch Vulkanausbrüche - kann der Farbton auch aschgrau ausfallen, was diesmal nicht der Fall war.



Dank zumeist klaren guter Sicht waren am verdunkelten Nachthimmel auch die Planeten Venus, Jupiter und Saturn sowie die Internationale Raumstation (ISS) gut zu beobachten. Vor allem aber der Mars leuchtete rechts deutlich unterhalb des Mondes besonders hell und rötlich.

