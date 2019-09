Tote bei Angriffen auf Ausländer in Südafrika

Bei Angriffen auf Geschäfte von Ausländern sind in Johannesburg zwei weitere Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der örtlichen Behörden stieg die Zahl der Todesopfer der anhaltenden fremdenfeindlichen Ausschreitungen auf zwölf. Bereits in den vergangenen Tagen hatten tausende Menschen vor allem in Johannesburg gegen Ausländer protestiert. Dabei kam es neben Plünderungen auch zu Übergriffen. Diese richteten sich vor allem gegen Bürger aus Nigeria, Äthiopien und Simbabwe. Sicherheitskräfte nahmen 640 Personen fest, die an den Krawallen beteiligt gewesen sein sollen.