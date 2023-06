Eine Frau sucht Schutz vor dem Krieg in der Ukraine in einem Keller (Archivbild). (picture alliance / AA | Aytac Unal)

Nach ukrainischen Angaben wurden beim Beschuss eines Dorfes in der Region Saporischschja zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt. Es sei ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden.

Präsident Selenskyj kündigte an, dass alle Luftschutzräume des Landes überprüft werden sollen. Damit reagierte Selenskyj auf die russischen Angriffe auf Kiew gestern, bei denen drei Menschen getötet worden. Möglicherweise war der Bunker, in dem sie Schutz suchten, verschlossen. Auch in der Nacht waren die Angriffe auf Kiew weitergegangen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben dutzende Marschflugkörper und Kampfdrohnen von der Luftverteidigung abgefangen.

Kämpfe in Grenzregion

Auch aus Russland werden wieder Kämpfe gemeldet. In der Region Belgorod sind offenbar pro-ukrainische Einheiten aktiv, die aus russischen Soldaten bestehen. Bei den Gefechten dort sind nach Angaben des russischen Gouverneurs zwei Menschen getötet und zwei verletzt worden.

Ein Vertreter der von Russland eingesetzten Verwaltung in Saporischschja erklärte, die Ukraine habe die Hafenstadt Berdyansk angegriffen. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Berdyansk liegt am Asowschen Meer westlich von Mariupol.

