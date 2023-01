Hubschrauberabsturz in Browary, Kiew (Daniel Cole/AP/dpa)

Die Bundesregierung bot der Ukraine Unterstützung bei der Klärung an. Der Hubschrauber war heute früh in der Stadt Browary im Großraum Kiew in der Nähe eines Kindergartens abgestürzt. Nach jüngsten Angaben kamen 14 Menschen ums Leben, darunter Innenminister Monastyrskyj, dessen Stellvertreter Jenin und ein Staatssekretär. Am Boden starb ein Kind, mehrere wurden verletzt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einer fürchterlichen Tragödie. Die EU-Spitze bekundete ihr Beileid. Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, der Absturz zeige erneut den immensen Tribut, den die Ukraine in diesem Krieg zahle.

Die Regierung in Kiew ernannte am Nachmittag den nationalen Polizeichef Klymenko zum neuen Innenminister.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.