In Syrien sind bei einem mutmaßlich von Israels Luftwaffe geflogenen Angriff laut Menschenrechtsaktivisten mehrere Menschen getötet worden. (Xinhua / dpa)

32 weitere Personen seien verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London mit. Syriens Staatsagentur Sana berichtete von 14 Todesopfern und 43 Verletzten. Israel kommentiert solche Angriffe in der Regel nicht. Die israelische Armee greift in Syrien aber immer wieder Stellungen von Milizen an, die vom Iran unterstützt werden. Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der ebenfalls vom Iran unterstützten Hamas vor elf Monaten wurden die Angriffe in Syrien verstärkt. Israel will damit verhindern, dass der Iran seinen militärischen Einfluss in dem Land mit Hilfe von Milizen ausbaut.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.