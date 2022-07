Schawkat Mirsijojew, seit 2016 Präsident von Usbekistan (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Es habe in der Provinz Karakalpakstan am Aralsee Angriffe auf staatliche Gebäude und überwachte Objekte gegeben, teilte Präsident Mirsijojew mit. Es gebe sowohl Opfer unter der Zivilbevölkerung als auch unter den Beamten der Sicherheitsorgane. Genaue Zahlen nannte er nicht. In unbestätigten Medienberichten ist von dutzenden Toten und Verletzten die Rede. Usbekistan ist ein streng kontrollierter Staat, in dem die Regierung hart gegen jede Form von Kritik vorgeht. Menschenrechtsorganisationen prangern immer wieder Polizeigewalt an.

In der Region im Westen des zentralasiatischen Landes gibt es seit Freitag Unruhen, weil die Souveränität der autonomen Republik Karakalpakstan in der neuen Verfassung nicht mehr explizit erwähnt wird. Das dünn besiedelte Gebiet nimmt fast 40 Prozent der Landesfläche ein. Die Republik hat ein eigenes Parlament. Karakalpakisch ist neben dem Usbekischen Amtssprache. Ansonsten sind die Autonomierechte aber begrenzt.

