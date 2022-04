Krieg in der Ukraine

Tote bei Raketenangriffen auf Lwiw, Explosionen auch in Kiew und Dnipropetrowsk

Aus der Ukraine werden erneut Angriffe auf die Stadt Lwiw im Westen des Landes gemeldet. Bürgermeister Sadowyj berichtete in sozialen Medien von fünf Raketeneinschlägen. Nach Angaben des regionalen Gouverneurs gab es mehrere Tote und Verletzte. Lwiw liegt in der Nähe der Grenze zu Polen und war seit Beginn der russischen Invasion weitgehend von Angriffen verschont geblieben. In die Stadt haben sich viele Menschen aus anderen Teilen der Ukraine geflüchtet.

18.04.2022