Die Stadtverwaltung gab die Zahl mit 17 an. Häuser und Straßen in einem Wohngebiet seien beschädigt worden, hieß es. Die von ukrainischen Einheiten kontrollierte Stadt liegt in der gleichnamigen Region, in der sich auch das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja befindet. Staatschef Putin hatte das Gebiet annektiert, obwohl es nicht vollständig unter Kontrolle der russischen Angreifer steht. Das Atomkraftwerk hatte Putin per Dekret unter russische Verwaltung gestellt.

