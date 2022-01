Menschen helfen den Opfern einer Massenpanik vor einem Stadion, in dem ein Fußballspiel des Afrikanischen Nationen-Pokals in Yaounde, Kamerun, ausgetragen wurde. (dpa/Thierry Noukeu)

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 50 Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich beim Spiel des Fußball-Afrika-Cups zwischen Kamerun und den Komoren in der Stadt Yaounde. Die Panik entstand den Angaben zufolge, als am Südeingang zahlreiche Zuschauer gleichzeitig versuchten, in das Stadion zu gelangen. Laut Augenzeugen schlossen Ordner die Eingangstore, weil aufgrund von Corona-Vorgaben die Kapazität von eigentlich 60.000 auf 48.000 Besucher herabgesetzt worden war.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.