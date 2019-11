UNO-Generalsekretär Guterres kritisiert das harte Eingreifen irakischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten.

Er sei "geschockt" von den vielen Toten bei Protesten in den vergangenen Tagen, teilte sein Büro in New York mit. Den Menschen müsse es möglich sein, frei und friedlich zu protestieren, und die Sicherheitskräfte müssten sich zurückhalten. Dass Demonstranten stürben, sei komplett inakzeptabel. Weiter hieß es, seit Oktober habe man ernste Verletzungen der Menschenrechte durch den Einsatz teils tödlicher Waffen beobachtet. Nach Zählung der Vereinten Nationen seien seit dem 25. Oktober mindestens 97 Menschen getötet und Tausende verletzt worden.



Seit Anfang Oktober gibt es im Irak Massenproteste gegen Korruption und Misswirtschaft. Gestern hatten die Sicherheitskräfte bei einer seit Tagen laufenden Sitzblockade in der Hafenstadt Umm Kasr neben Tränengas auch scharfe Munition eingesetzt.

Zugang zum Internet blockiert

Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste blockierte die Regierung in Bagdad offenbar ein weiteres Mal den Zugang zum Internet. Der Nichtregierungsorganisation „NetBlocks“ zufolge konnten nur etwa 20 Prozent der Nutzer auf Internetseiten zugreifen, auch soziale Netzwerke und Messenger-Dienste seien nicht mehr erreichbar.