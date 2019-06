In Ungarn sind nach dem Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster vier Mitglieder einer Schlepperbande zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Drei der Verurteilten hätte keine Möglichkeit, vorzeitig entlassen zu werden, entschied ein Berufungsgericht in der Stadt Szeged. Der vierte müsse mindestens eine 30-jährige Haftstrafe verbüßen. Das Urteil aus erster Instanz wurde damit verschärft. In erster Instanz waren die drei Bulgaren und ein Afghane wegen Mordes zu jeweils 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden.



Der Lkw mit den Leichen der erstickten Menschen war 2015 in Österreich nahe der ungarischen Grenze gefunden worden. Der Fall hatte international Bestürzung ausgelöst.