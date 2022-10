Sturm "Julia"

Der frühere Hurrikan "Julia" hat in Mittelamerika zu Erdrutschen und Überschwemmungen geführt. (NOAA via AP / dpa / Uncredited)

In Guatemala meldete die Katastrophenschutzbehörde 14 Todesfälle. Im benachbarten El Salvador wurden fünf Soldaten von einer herabstürzenden Mauer erschlagen, zwei weitere starben durch eine einstürzende Hauswand. Auch in Nicaragua und Honduras gab es Tote in Folge des starken Regens. Tausende Menschen in der Region mussten vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden.

"Julia" war vom Pazifik aus landeinwärts gezogen, dabei schwächte der Wind ab. Der Sturm bewegt sich derzeit in west-nordwestliche Richtung, es werden weitere Springfluten und Erdrutsche in Teilen Mittelamerikas und im Süden Mexikos erwartet.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.