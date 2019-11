Im Zusammenhang mit den 39 Leichen, die in einem Lastwagen in London gefunden worden waren, hat die Polizei acht Verdächtige in Vietnam festgenommen.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Personen zu einem Schleuserring gehören, der Vietnamesen illegal nach Großbritannien bringt. Bereits in der vergangenen Woche seien zwei Menschen in Verbindung mit dem Fall festgenommen worden. Medienberichten zufolge hatten zuvor 28 Familien aus den beiden vietnamesischen Provinzen, in denen die Verdächtigen gefasst wurden, Angehörige als vermisst gemeldet. Nun sollen DNA-Proben der Familien mit denen der Toten verglichen werden.



Eine Delegation aus Vietnam soll in London dabei helfen, die Leichen aus dem Lastwagen zu identifizieren.