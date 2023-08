Überschwemmungen in Slowenien (Gregor Ravnjak / AP / dpa / Gregor Ravnjak)

In manchen Orten fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen, wie sonst in einem Monat. In Slowenien kamen nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen ums Leben. In der Hauptstadt Ljubljana und in den Städten Maribor und Celje wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Zahlreiche Grenzübergänge nach Österreich wurden wegen Schlamm- und Gerölllawinen gesperrt.

In Österreich riefen die Behörden in Teilen der Steiermark und Kärntens Katastrophenalarm aus. Im Lavanttal wurden 70 Häuser evakuiert, weil ein Rücklaufbecken überzulaufen drohte. Der Kärntner Ort Bad Eisenkappel war am Abend von der Außenwelt abgeschnitten.

Auch im Norden Kroatiens wurden Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Dort stiegen die Wasserstände der Flüsse stark an.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.