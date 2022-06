Bewaffneter Angriff

Tote nach Schüssen in katholischer Kirche in Nigeria

In Nigeria sind bei einem Angriff auf eine katholische Kirche mehrere Menschen getötet worden. Die genaue Zahl der Opfer ist unklar. In ersten Meldungen lokaler Medien ist von "Dutzenden" die Rede. Ein nigerianischer Parlamentsabgeordneter, der in Owo im Südwesten des Landes nach eigenen Angaben Augenzeuge war, berichtete von mehreren bewaffneten Angreifern. Sie hätten auf Besucher der Pfingstsonntagsmesse geschossen sowie Sprengsätze gezündet.

05.06.2022