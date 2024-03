Russischer Soldat in der ukrainischen Region Donezk. (Imago / Itar-Tass / Dmitry Yagodkin)

Wie Innenminister Klimenko mitteilte, wurden 38 weitere verletzt, als eine Rakete in ein Wohnhaus einschlug. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steige. Russland greift nach ukrainischen Angaben seit Beginn seines Angriffskrieges immer wieder zivile Ziele an. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Russland hatte zuvor die Einnahme eines weiteren Ortes an der Front in der Ukraine gemeldet. Man habe das Dorf Newelske in der Region Donezk im Osten des Landes erobert, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.