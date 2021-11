Kampala Stadtansicht (Archivbild) (picture alliance)

33 weitere wurden laut der Polizei verletzt, fünf von ihnen schwer. Die IS-Terrormiliz reklamierte die Attentate für sich. Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe des Parlamentsgebäudes sowie der größten Polizeistation der Stadt. Ein dritter Anschlag wurde von Einsatzkräften vereitelt: Sie stellten in einer Wohnung einen selbstgebauten Sprengsatz sicher; der mutmaßliche Terorrist wurde angeschossen und festgenommen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es in Uganda mehrere Anschläge mit Todesopfern gegeben. Die Regierung macht dafür die mit dem IS verbündete Rebellen-Gruppe ADF verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.