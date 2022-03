Während des Erdbebens fielen in Supermärkten die Waren aus den Regalen. (AP)

Eine zunächst ausgegebene Tsunami-Warnung wurde aufgehoben. Auch der zwischenzeitliche Stromausfall in Millionen Haushalten wurde nach Angaben des Betreibers Tepco wieder behoben. In der Atomruine in Fukushima gab es demnach keine Schäden. In einem weiteren Atomkraftwerk fiel kurzzeitig das Kühlsystem aus; das Problem wurde den Angaben zufolge behoben. Das Beben hatte eine Stärke von 7,4.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.