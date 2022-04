Afghanistan

Masar-i-Scharif (Archivbild) (AP/Rahmat Gul)

Weitere 32 hätten Verletzungen erlitten, teilte ein Vertreter der Provinzregierung mit. Die Hintergründe der Detonation sind noch unklar.

Erst vor zwei Tagen hatte es in Kabul bei einem Anschlag vor einer Schule Tote und Verletzte gegeben. Die Explosion ereignete sich in einem Stadtviertel, in dem die schiitische Minderheit der Hazara lebt. Sie wird häufig von militanten sunnitischen Gruppen angegriffen, unter anderem von der IS-Terrormiliz.

