Luftverkehr

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung im Einsatz. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Im Kreis Soest ereignete sich das Unglück unmittelbar nach dem Start eines Kleinflugzeugs. Hier kamen zwei Menschen ums Leben, die an einem Piloten-Treffen teilgenommen hatten. Zuvor war ein 67-Jähriger in Gütersloh gestorben, als seine Maschine am Boden zerschellte.

In Nordhessen wurden zwei Männer beim Absturz eines Leichtflugzeugs kurz nach dem Start vom Flugplatz Korbach schwer verletzt. Die einmotorige Piper gewann nicht richtig an Höhe und ging anschließend nieder. Die Hintergründe der Unglücke sind unklar.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.