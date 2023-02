Nahost-Konflikt

Israelische Soldaten bei einem Einsatz (Archivbild) (picture alliance / dpa/ Atef Safadi)

Mehrere der Verletzten seien in kritischem Zustand, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die israelischen Einsatzkräfte hätten bei einer Razzia ein Haus in Nablus umzingelt. Daraufhin sei es zu Zusammenstößen mit militanten Palästinensern gekommen. Augenzeugen berichteten demnach von Schüssen und Explosionen. Von israelischer Seite gab es lediglich eine kurze Mitteilung zu dem Einsatz, ohne Einzelheiten zu nennen. Nablus gilt als Hochburg militanter Palästinenser.

Die Sicherheitslage in der Region ist seit langem extrem angespannt.

