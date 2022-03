Menschen drängen in Lwiw in einen Zug, um vor der russischen Invasion zu fliehen. (dpa/Carol Guzy)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Die Militärbasis befindet sich rund 40 Kilometer von der Stadt Lwiw entfernt. Der dortigen Regionalverwaltung zufolge gab es mindestens 35 Tote und zahlreiche Verletzte. Die Basis ist eine der größten Ausbildungseinrichtungen im Westen der Ukraine. Die meisten gemeinsamen Übungen mit der Nato wurden dort abgehalten.

Die Kämpfe rund um die Hauptstadt Kiew gehen nach Angaben der ukrainischen Armee weiter. Es gebe schwere Gefechte in Irpin und Makariw.

In der Stadt Butscha in der Nähe von Kiew sind einem örtlichen Medienbericht zufolge 67 Zivilisten in einem Massengrab beigesetzt worden.

