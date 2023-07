In der ukrainischen Stadt Krywyj Rih ist ein mehrstöckiges Haus bei einem russischen Raketenangriff zerstört worden. (Archivbild) (Andriy Dubchak / AP / dpa / Andriy Dubchak)

In der Stadt Krywyj Rih schlugen am Morgen zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Der Militärchef der Stadt sprach von mindestens fünf Toten und mehr als 50 Verletzten. Lokale Behörden gingen davon aus, dass unter beiden Gebäuden noch weitere Menschen verschüttet sein könnten. In der Stadt Cherson starb nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung ein Mitarbeiter eines städtischen Betriebes durch russischen Artilleriebeschuss. Später wurde ein weiteres Todesopfer gemeldet.

Die Behörden in der von Russland besetzten Region Donezk im Osten des Landes meldeten ihrerseits zwei Tote und sechs Verletzte bei einem ukrainischen Raketenangriff. Aus zwei russischen Regionen gab es Berichte über weitere Drohnenangriffe.

Die ukrainische Armee meldete weitere Geländegewinne bei ihrer Gegenoffensive. Nach Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministerin Maljar wurden an den Fronten im Süden des Landes und in der Donezk-Region in den vergangenen Tagen mehrere Quadratkilometer zurückerobert.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.