In der Stadt Krywyj Rih schlugen heute früh zwei russische Raketen in ein neunstöckiges Wohnhaus und ein Gebäude der Universität ein. Nach jüngsten Angaben des Militärchefs der Stadt wurden mindestens sechs Menschen getötet und rund 75 weitere verletzt. In der Stadt Cherson starb nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung ein Mitarbeiter eines städtischen Betriebes durch russischen Artilleriebeschuss. Später wurde ein weiteres Todesopfer gemeldet.

Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministers Schoigu verstärkt Russland derzeit seine Angriffe auf ukrainische Militäreinrichtungen. Dies sei eine Antwort auf Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium, sagte er. Aus zwei russischen Regionen gab es heute Berichte über weitere Drohnenangriffe. Die Behörden in der von Russland besetzten Region Donezk im Osten des Landes meldeten zudem zwei Tote und sechs Verletzte bei einem ukrainischen Raketenangriff.

