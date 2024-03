Zerstörungen in Odessa (Archivfoto - aktuelles Bildmaterial liegt uns zu dieser Meldung noch nicht vor). (Ukrinform / dpa)

In der Stadt Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Behördenangaben in der Nacht ein mehrstöckiges Wohnhaus von Drohnen attackiert. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben; acht wurden verletzt. Es wird befürchtet, dass sich unter den Trümmern weitere Opfer befinden. In der Region Charkiw nahe der östlichen Front gab es ebenfalls bei einem Drohnenangriff auf ein Wohnhaus einen Toten. Laut den Angaben der ukrainischen Armee wurden in der Nacht insgesamt 14 Drohnen und ein russisches Kampfflugzeug Suchoi vom Typ Su-35 abgeschossen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj schrieb über den Kurznachrichtendienst X, sein Land benötige angesichts solcher Angriffe eine stärkere Flugabwehr. Mehr Luftverteidigungssysteme und mehr Flugabwehrraketen retteten Leben, meinte der Staatschef mit Blick auf die westlichen Verbündeten.

