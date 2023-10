In der Region Saporischschja halten die Kämpfe an; nach jüngsten Berichten gab es hier zwei Tote durch russischen Beschuss (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Andriy Andriyenko)

Danach kamen in der Region Saporischschja zwei Personen ums Leben. Zwei Menschen erlitten Verletzungen. Im Gebiet Cherson wurden elf Zivilisten beim Beschuss von Wohnsiedlungen in der vergangenen Nacht verletzt. In der Region Donezk traf ein russischer Marschflugkörper die Stadt Kostjantyniwka; auch dort gab es Verletzte. - Die Ukraine verteidigt sich seit nahezu 20 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Bei der aktuell laufenden Gegenoffensive hatten die durch westliche Militärhilfe unterstützten Streitkräfte Kiews wieder Flächen zurückerobern können. Trotzdem sind weiter große Teile der Gebiete Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk besetzt.

