Nach Angaben der Rettungskräfte wurden etwa 40 weitere Menschen verletzt. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um den Brand zu löschen. Der Club liegt in einem Bezirk rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok. In Thailand gibt es immer wieder Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen in Bars und Nachtclubs.

