Ein Baum ist umgestürzt und auf Autos gefallen. Nach Angaben der Meteorologen werden heute und in der kommenden Nacht weiter Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h erwartet. (dpa/Gerd Roth)

Bei Altenberge in Nordrhein-Westfalen starb ein Autofahrer, nachdem er mit seinem Wagen gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum geprallt war. In den Niederlanden kamen drei Menschen durch umstürzende Bäume ums Leben, darunter ein Radfahrer. Großbritannien meldete ebenfalls drei Todesopfer. In London wurde erstmals die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. In Irland starb ein Mann infolge des Orkantiefs.

Im Norden Deutschlands musste der Personenverkehr der Bahn eingestellt werden. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Der Deutsche Wetterdienst warnte nicht nur vor entwurzelten Bäumen, sondern auch vor herabstürzenden Dachziegeln und anderen Gegenständen.

