Ein Baum ist umgestürzt und auf Autos gefallen. Nach Angaben der Meteorologen werden heute und in der kommenden Nacht weiter Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h erwartet. (dpa/Gerd Roth)

Allein in Berlin musste die Feuerwehr zu rund 600 Einsätzen ausrücken. Im Norden Deutschlands wurde der Personenverkehr der Bahn eingestellt. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und anderen Gegenständen. Wegen umgestürzter Gerüstteile musste die Rheinbrücke Emmerich gesperrt werden.

In Deutschland und anderen Ländern kamen Agenturberichten zufolge mindestens neun Menschen ums Leben. Bei Altenberge in Nordrhein-Westfalen starb ein Autofahrer, nachdem er mit seinem Wagen gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum geprallt war. In der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste starb ein Mann nach einem Sturz vom Dach seines Hauses. Aus den Niederlanden und aus Großbritannien wurden jeweils drei Todesopfer gemeldet, in Irland kam ein Mensch ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.