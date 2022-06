Russischer Angriffskrieg

Ukraine, Mariupol: Ein Soldat der Miliz der Volksrepublik Donezk steht an einem Kontrollpunkt in Mariupol, einem Gebiet unter der Regierung der Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine. (Alexei Alexandrov/AP/dpa)

In Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets mit. Auch die ostukrainische Großstadt Charkiw wird weiter angegriffen. Dort seien ebenfalls drei Menschen getötet worden. In Odessa soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Dort und in anderen Regionen im Süden der Ukraine griffen russische Truppen mehrfach mit Raketen an.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine starben nach einer Zählung der Vereinten Nationen knapp 4.600 Zivilisten. Die tatsächliche Zahl liegt auch nach UNO-Schätzungen vermutlich deutlich höher.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.