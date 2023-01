Nach russischem Raketenbeschuss eingestürzter Wohnblock im ukrainischen Dnipro (Bild der Regionalverwaltung von Dnipro via AP)

Nach Angaben der Behörden wurden mindestens fünf Menschen getötet und über 20 verletzt. Zuvor war in weiten Teilen des Landes erneut Luftalarm ausgelöst worden. Bereits am Vormittag hatten russische Raketen die Hauptstadt Kiew getroffen. Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe kamen die Geschosse aus nördlicher Richtung. Dort liegt das Nachbarland Belarus, in das Moskau Truppen und Technik verlegt hat. Auch aus Charkiw und Saporischschja wurden Angriffe gemeldet.

Derweil berichtet die Republik Moldau von einem Einschlag von Raketentrümmern auf ihrem Territorium. Die Bruchstücke seien im Norden des Landes niedergegangen, teilte das Innenministerium in Chisinau mit.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.