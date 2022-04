Ein zerstörtes Hochhaus in Mykolajiw (Archivbild). (picture alliance / abaca / Nathan Laine)

Die Regionalregierung schrieb per Telegram, elf Menschen seien getötet und 62 verletzt worden. Demnach seien Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen sowie ein Waisenhaus beschossen worden. 120 Menschen hätten die Stadt mit Evakuierungsbussen verlassen können. Die Angaben aus den ukrainischen Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte in Kiew, man rechne mit weiteren Angriffen auf das belagerte Charkiw im Osten des Landes. Russische Truppen bereiteten sich vor, die Millionenstadt zu erobern. Auch in anderen Gebieten der Ostukraine würden die russischen Truppen verstärkt. Kiews Bürgermeister Klitschko appellierte an aus dem Großraum der Hauptstadt geflohene Menschen, mit der Rückkehr noch mindestens eine Woche zu warten. Er verwies auf Gefahren durch zahlreiche Sprengsätze und Raketenangriffe.

Ein weiterer Versuch des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, mit einem Konvoi Menschen aus der fast völlig zerstörten Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu retten, scheiterte erneut. Demnach wurden die Fahrzeuge auch diesmal nicht vom russischen Militär durchgelassen.

