Sturm an der Küste von Schleswig-Holstein. (picture alliance/dpa/Bodo Marks)

In Brandenburg starb ein Mann, als er von einer aus ihrer Verankerung gerissenen Plakatwand getroffen wurde. In Bremen stürzte ein Baum auf einen Fußgänger; der Mann wurde schwer verletzt. Vor allem in den norddeutschen Bundesländern ereigneten sich mehrere sturmbedingte Verkehrsunfälle, weil Fahrzeuge von Windböen erfasst wurden. In Hamburg gab es eine Sturmflut. Vor der ostfriesischen Küste rückte ein Notfallteam per Hubschrauber zu einem Frachter aus, der nach einem Ausfall der Maschinen bei Windstärke zehn auf See trieb. Die Deutsche Bahn stellte ihren Verkehr in den norddeutschen Bundesländern zwischenzeitlich ein.

Der Sturm sorgte auch in Skandinavien für große Schäden. In Dänemark starb eine Frau, die vom Wind mitgerissen wurde. In Schweden waren zehntausende Menschen vorübergehend ohne Strom.

