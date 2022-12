In einigen Berichten war von zwei Toten die Rede, in anderen von acht. Feuerwehr und Rettungsdienste befürchten außerdem, dass etwa 50 Menschen von den Schlammmassen verschüttet wurden. Der Erdrutsch ereignete sich auf einem Campingplatz in Batang Kali, rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.