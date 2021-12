Rettungskräfte evakuieren Bewohner auf einem Boot aus einem überfluteten Wohngebiet in Shah Alam am Stadtrand von Kuala Lumpur, Malaysia. (dpa/Vincent Thian)

Betroffen seien sieben Bundesstaaten und die Hauptstadt Kuala Lumpur, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Bernama. Besonders schlimm sei die Lage in der Region Selangor an der Westküste der malaiischen Halbinsel. Dort seien bisher noch nie verzeichnete Regenmengen niedergegangen. Insgesamt hätten mehr als 40.000 Menschen in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Es gebe Dutzende Vermisste und mehrere Tote. Genaue Zahlen liegen bisher nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.