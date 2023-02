Es hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,8. Das Zentrum lag in der Nähe der Stadt Gaziantep, unweit der Grenze zu Syrien. Die Erdstöße waren zudem im Libanon und in Zypern zu spüren. Medien zufolge stürzten in der Türkei und in Syrien Gebäude ein. Der Bürgermeister der türkischen Stadt Sanliurfa berichtete von fünf Todesopfern.

