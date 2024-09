Deutschland, Mittel- und Osteuropa

Tote und Zerstörung durch Überschwemmungen - Schutzmaßnahmen laufen weiter auf Hochtouren

In mehreren Ländern in Mittel- und Osteuropa haben starke Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt. In Rumänien kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Im Südwesten Polens ging seit Freitagmorgen mehr Regen nieder als beim sogenannten Jahrtausendhochwasser 1997.