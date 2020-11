Die evangelische Kirche gedenkt am heutigen Totensonntag der Opfer der Corona-Pandemie.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, erklärte, die Pandemie führe den Menschen ihre Verletzlichkeit klar vor Augen. Die Geschehnisse zeigten, dass Menschen nicht über alles die Kontrolle hätten und trotz der materiellen und technischen Möglichkeiten nicht alle Probleme zu lösen seien.



Das Gedenken an die Corona-Toten steht auch im Zentrum einer ökumenischen Aktion in Hildesheim. Der evangelische Bischof Meister und der katholische Bischof Wilmer wollen gemeinsam Kerzen im Dom entzünden. Sie rufen die Menschen dazu auf, es ihnen gleichzutun und Fotos davon in Sozialen Netzwerken zu teilen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.