Im Zojoji-Tempel in Tokio können die Menschen vom ermordeten ehemaligen Premierminister Shinzo Abe Abschied nehmen. (dpa/Eugene Hoshiko)

Abes Leichnam wurde in den Zojoji-Tempel in der Haupstadt Tokio übergeführt, wo er morgen im engen Kreis bestattet werden soll. An der Totenwache nahmen Angehörige Abes sowie Vertreter aus der Politik und der Wirtschaft teil, darunter auch US-Finanzministerin Yellen. Eine öffentliche Trauerfeier soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Abe war am vergangenen Freitag während eines Wahlkampfauftritts von einem Attentäter durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Die Tat hatte die gestrige Wahl des japanischen Oberhauses überschattet. Dabei konnte laut dem amtlichen Endergebnis die regierende Koalition von Ministerpräsident Kishida ihre Mehrheit ausbauen. Dieser sagte, mit dem Wahlsieg könne man die Politik im Sinne Abes fortsetzen. Kishida will unter anderem die bereits von Abe angestrebte Stärkung der Verteidigungskräfte Japans vorantreiben.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.