Wegen Schnee und Hagel ist die 19. Etappe der Tour de France vorzeitig beendet worden.

Die Strecke in den französischen Alpen war auf dem Weg zum Schlussanstieg nach Tignes nicht mehr passierbar. Bagger mussten die Straße räumen. Nach Angaben der Tour-Organisatoren wird der Stand des Rennens auf der Passhöhe des Iseran knapp 40 Kilometer vor dem Ziel gewertet. Demnach übernimmt der Kolumbianer Egan Bernal das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Nach neuesten Angaben bleibt die Etappe ohne offiziellen Sieger.



Der Franzose Thibaut Pinot, fünfter in der Gesamtwertung, war zuvor wegen eines Muskelfaserrisses aus dem Rennen ausgestiegen. Damit entscheidet sich morgen auf der vorletzten Etappe von Albertville nach Val Thorens, wer die Tour de France gewinnt. Traditionell wird der Träger des Gelben Trikots auf der letzten Etappe nicht mehr attackiert, die am Sonntag in der französischen Hauptstadt endet.

ATP-Turnier verschoben

Wegen starker Regenfälle kam es auch beim ATP-Tennis-Turnier im schweizerischen Gstaad zu Behinderungen. Das Viertelfinalspiel zwischen Cedrik-Marcel Stebe und dem Italiener Thomas Fabbiano wurde deshalb auf morgen verschoben.