Bei der Tour de France sind sämtliche Fahrer negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Allerdings gab es bei Tour-Direktor Prudhomme einen positiven Befund. Er kündigte daraufhin an, das Rennen vorerst zu verlassen. Prudhomme betonte, er habe keinen Kontakt zu den Fahrern gehabt. Am gestrigen Ruhetag der Tour wurden mehr als 800 Kontrollen auf das Virus durchgeführt. In vier Teams gab es dabei positive Tests bei jeweils einem Betreuer.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.