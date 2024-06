Die Tour de France beginnt dieses Jahr in Florenz. (AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Der Start des Radklassikers erfolgte in diesem Jahr zum ersten Mal in Italien. Die erste Etappe führt über mehr als 200 Kilometer von Florenz nach Rimini. Die Tour dauert drei Wochen und endet diesmal nicht wie üblich in Paris, sondern in Nizza.

