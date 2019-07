Der Sieg des Radprofis Egan Bernal bei der Tour de France ist in seinem Heimatland Kolumbien mit Begeisterung aufgenommen worden.

In Bogota begann ein zweitägiges Volksfest. Präsident Duque kündigte einen Empfang für 22-Jährigen an. Bernal war der jüngste Teilnehmer der Radrundfahrt und hatte als erster Kolumbianer die Tour gewonnen. Er war bereits vor der Schluss-Etappe Gesamtführender. Traditionell wird der Träger des Gelben Trikots am letzten Tag nicht mehr angegriffen. Die 21. und letzte Etappe der Radrundfahrt von Rambouillet nach Paris gewann gestern der Australier Caleb Ewan.



Bester Deutscher in der Gesamtwertung der 106. Tour de France wurde Emanuel Buchmann auf Rang 4.