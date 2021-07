Die sogenannte Königs-Etappe der Tour de France hat der Slowene Tadej Pogacar gewonnen.

Der 22-Jährige setzte sich nach 178 Kilometern in den Pyrenäen am Anstieg zum Col du Portet gegen seine Verfolger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Richard Carapaz aus Ecuado durch. Mit seinem zweiten Tagessieg baute Pogacar die Führung in der Gesamtwertung aus und behält weiter das gelbe Trikot.

