Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen.

Der 21-Jährige erreichte das Ziel auf dem Grand Colombier vor seinem Landsmann Primoz Roglic und dem Australier Richie Porte. Roglic bleibt damit Führender in der Gesamtwertung. Pogacar, Zweiter in der Gesamtwertung und Träger des Weißen Trikots des besten Jungprofis, machte wegen der Zeitgutschrift im Ziel sogar einige Sekunden auf Roglic gut. Vorjahressieger Egan Bernal konnte das hohe Tempo in den Anstiegen nicht mitgehen und verlor mehrere Minuten auf die Spitzenreiter. Damit dürften seine Träume von einem Platz auf dem Podium in diesem Jahr beendet sein.



Bei den übrigen Trikots gab es keine Veränderungen. Der Ire Sam Bennett fährt weiterhin in grün. Das gepunktete Bergtrikot behält der Franzose Benoit Cosnefroy.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.